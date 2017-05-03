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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ищут свидетелей недавнего ДТП с мотоциклистом

Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева.

Друзья пострадавшего в страшном ДТП в Уфе Максима Губарева ищут свидетелей происшествия.

Напомним, что 29 апреля парень на скорости влетел в бок иномарки на проспекте Салавата Юлаева. К счастью, мотоциклиста удалось спасти. Позже врачи диагностируют у него многочисленные переломы и серьезную травму легких. Сейчас его поддерживают в коме.

По словам близкого друга Максима, инспекторы ГИБДД еще не установили виновника ДТП.

— Ситуация очень сложная. У водителя «Шкоды» по всей видимости был работающий видеорегистратор, но по какой-то причине он не хочет делиться записью с нами. Я никого не обвиняю, но поймите правильно, удар пришелся прямо в переднюю дверь — будто водитель вывернул резко руль вправо, — рассказал друг пострадавшего Марсель.

ДТП случилось примерно в 6 вечера на отрезке проспекта Салавата Юлаева рядом с мостом через улицу Бакалинскую. Связаться товарищем парня можно в социальной сети.

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