В Уфе ищут свидетелей недавнего ДТП с мотоциклистом
Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева.
Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева.
Друзья пострадавшего в страшном ДТП в Уфе Максима Губарева ищут свидетелей происшествия.
Напомним, что 29 апреля парень на скорости влетел в бок иномарки на проспекте Салавата Юлаева. К счастью, мотоциклиста удалось спасти. Позже врачи диагностируют у него многочисленные переломы и серьезную травму легких. Сейчас его поддерживают в коме.
По словам близкого друга Максима, инспекторы ГИБДД еще не установили виновника ДТП.
— Ситуация очень сложная. У водителя «Шкоды» по всей видимости был работающий видеорегистратор, но по
ДТП случилось примерно в 6 вечера на отрезке проспекта Салавата Юлаева рядом с мостом через улицу Бакалинскую. Связаться товарищем парня можно в социальной сети.