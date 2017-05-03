В Казани во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Сообщается, что студенты собрались около Казанского Кремля и одному из участников стало плохо.

— Молодого человека отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали скорую помощь, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал, по какому маршруту в Казани пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тысяч человек.