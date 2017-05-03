СК проверит челябинку, вывесившую с балкона младенца

Фото странного инцидента появилось в соцсетях и вызвало бурное негодование горожан.

— Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска местная жительница держала грудного ребенка на вытянутых руках за ограждением балкона второго этажа, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По предварительной информации, женщина осуществляла указанные действия неоднократно.