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14:08 (мск), источник: "Российская газета"

СК проверит челябинку, вывесившую с балкона младенца

В Челябинске организована доследственная проверка по факту необычного поведения молодой матери, которая, взяв за ручки младенца, вывесила его с балкона второго этажа.

Фото странного инцидента появилось в соцсетях и вызвало бурное негодование горожан.

— Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска местная жительница держала грудного ребенка на вытянутых руках за ограждением балкона второго этажа, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По предварительной информации, женщина осуществляла указанные действия неоднократно.

Причины шокирующего поступка матери поручено выяснить полиции и СК района. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, отметили в ведомстве.

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