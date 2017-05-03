В Нижнем Тагиле мошенница похитила девять миллионов рублей, пообещав недорого продать квартиры

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с января 2010 года по февраль 2016 года подсудимая вводила в заблуждение жителей города. Она обещала помочь им в приобретении в собственность квартир по цене, значительно ниже рыночной. При этом Южакова сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что она близко знакома с должностным лицом, работающим в администрации города, в компетенцию которого входит предоставление квартир из муниципального жилого фонда.

Но фактически выполнять свои обещания обвиняемая не намеревалась и не имела для этого реальной возможности. Полученные от потерпевших денежные средства она расходовала на личные нужды.

От действий Натальи Южаковой пострадало 12 человек, ущерб составил свыше девяти млн руб. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.