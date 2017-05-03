Пожары на Урале — десятки свердловчан лишились жилья
Власти оказывают им помощь.
Власти оказывают им помощь.
В Свердловской области
Один из пожаров, как сообщало ИА REGNUM, произошёл в Екатеринбурге на улице Мусоргского. Вначале загорелся один из домов. Затем пламя перекинулось ещё на два дома. Этому способствовала плотная застройка.
Площадь пожара составила 700 кв.м. Жильцы домов — шестеро взрослых и трое детей — были временно направлены в пункт временного размещения, развёрнутый на базе школы № 21. Погорельцам обещают жильё из маневренного жилого фонда.
А на станции Баженово в Белоярском городском округе вспыхнул двухэтажный восьмиквартирный дом, в котором проживали около 30 человек. 26 погорельцев временно разместили у их родственников. Власти также обещают погорельцам помощь.
Кроме того, откликнулись и местные жители. А тем временем пожарные дознаватели выясняют причины обоих пожаров. В первом случае, по одной из версий, возгорание произошло