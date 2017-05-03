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13:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Пожары на Урале — десятки свердловчан лишились жилья

Власти оказывают им помощь.

В Свердловской области из-за двух пожаров порядка 30 человек лишились жилья. Погибших в результате возгораний нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Один из пожаров, как сообщало ИА REGNUM, произошёл в Екатеринбурге на улице Мусоргского. Вначале загорелся один из домов. Затем пламя перекинулось ещё на два дома. Этому способствовала плотная застройка.

Площадь пожара составила 700 кв.м. Жильцы домов — шестеро взрослых и трое детей — были временно направлены в пункт временного размещения, развёрнутый на базе школы № 21. Погорельцам обещают жильё из маневренного жилого фонда.

А на станции Баженово в Белоярском городском округе вспыхнул двухэтажный восьмиквартирный дом, в котором проживали около 30 человек. 26 погорельцев временно разместили у их родственников. Власти также обещают погорельцам помощь.

Кроме того, откликнулись и местные жители. А тем временем пожарные дознаватели выясняют причины обоих пожаров. В первом случае, по одной из версий, возгорание произошло из-за нарушений в работе электрооборудования, а на станции Баженово, по предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

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