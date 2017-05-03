Под Екатеринбургом произошел выброс аммиака
К делу должны подключиться санврачи.
К делу должны подключиться санврачи.
Под Екатеринбургом в поселке Светлая Речка на территории Светлореченского месторождения зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Получить оперативный комментарий там не удалось.
Следует отметить, что аммиак очень токсичен. Он поражает глаза и дыхательные пути, вызывает сильный кашель, удушье, приводит в состояние возбуждения.