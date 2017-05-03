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13:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Екатеринбургом произошел выброс аммиака

К делу должны подключиться санврачи.

Под Екатеринбургом в поселке Светлая Речка на территории Светлореченского месторождения зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе департамента Росприроднадзора по УрФО, выброс произошел в ходе проведения взрывных работ ФГУП «Центрально-Уральское геолого-промышленное предприятие».

Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Получить оперативный комментарий там не удалось.

Следует отметить, что аммиак очень токсичен. Он поражает глаза и дыхательные пути, вызывает сильный кашель, удушье, приводит в состояние возбуждения.

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