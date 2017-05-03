В Челябинской области подросток избил сверстника сумкой с ежом

Как передает газета «Октябрьская искра» со ссылкой на специалиста ОМВД по Октябрьскому району Ольгу Больных, 12-летний житель села Октябрьское нашел ежа на прогулке. Он взял животной с собой и продолжил путь.

По дороге подросток встретил 11-летнего знакомого, с которым у него раньше случались конфликты. Старший мальчик ударил противника сеткой, в которой лежал еж. Ч.

ерез несколько дней о конфликте узнали родители пострадавшего мальчика. Ребенка отправили в больницу, где у него диагностировали колотые раны бедра.

Полиция проверяет обстоятельства происшествия, на маму обидчика составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Есть вероятность, что драчливого ребенка поставят на учет в полицейском отделе несовершеннолетних.