При ремонте пожарного депо в Снежинске субподрядчик похитил у МЧС 730 тыс

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реконструкции пожарного депо — по предварительным данным, субподрядчик похитил у МЧС более 730 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Генпрокуратуры, в 2012 году управление капитального строительства МЧС России заключило с ООО «Центр строительных решений» государственные контракты на реконструкцию пожарного депо в Снежинске. Генподрядчик привлек субподрядчика — ООО «Монтажно-строительное управление № 174», который обязался выполнить строительно-монтажные работы.

«По итогам ремонта субподрядчик предъявил к оплате, а заказчик оплатил объем фактически не выполненных работ на сумму более 730,9 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки территориальным следственным отделом МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения).