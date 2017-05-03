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13:18 (мск), источник: NewsKo

В Перми задержан грузовик с оборудованием на 42 млн руб

В Перми задержали грузовик с оборудованием на сумму свыше 42 млн руб., так как у водителя был неверно оформлен материальный пропуск. Сейчас водитель передан представителям службы безопасности.

Грузовик задержала прапорщик Галина Сторожева, военнослужащая воинской части по охране важных государственный объектов Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. О выявленном нарушении она немедленно доложила начальнику караула.

Военнослужащие тревожной группы задержали водителя грузовика и передали его представителям службы безопасности объекта, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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