В Перми задержан грузовик с оборудованием на 42 млн руб

В Перми задержан грузовик с оборудованием на 42 млн руб

В Перми задержали грузовик с оборудованием на сумму свыше 42 млн руб., так как у водителя был неверно оформлен материальный пропуск. Сейчас водитель передан представителям службы безопасности.