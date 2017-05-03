Массовая гибель рыбы произошла в озере Щучье Свердловской области, проводится проверка

По данным надзорного ведомства, специалисты отберут образцы рыбы. Будет проведено исследование, чтобы установить причины массовой гибели.

К проверке привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Между тем это уже второй случай массовой гибели рыбы в Свердловской области за неделю.

Ранее сообщалось, что массовая гибель рыбы произошла в Верхнесысертском пруду в городе Сысерть. Причины устанавливаются. По данному факту также проводится проверка.