В Екатеринбурге стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей
Подсудимому грозит пожизненный срок.
Подсудимому грозит пожизненный срок.
4 мая 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 22-летнего ранее судимого жителя Североуральска. Он обвиняется в двойном убийстве. Начало заседания в 14.30, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным следствия, вечером 7 сентября 2016 года обвиняемый пришел в гости к
Обвиняемый отправился на разборки к соседям. Он ворвался в квартиру и избил 53-летнего хозяина. После этого злоумышленник схватился за нож и набросился на троицу. Мужчина и одна из женщин скончались на месте, второй удалось убежать.
Молодому человеку грозит пожизненное заключение.