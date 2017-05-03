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13:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей

Подсудимому грозит пожизненный срок.

4 мая 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 22-летнего ранее судимого жителя Североуральска. Он обвиняется в двойном убийстве. Начало заседания в 14.30, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда.

По данным следствия, вечером 7 сентября 2016 года обвиняемый пришел в гости к экс-супруге на улицу Каржавина. Он уложил спать малолетнего ребенка и лег сам. Проснулся молодой человек от шума из соседней квартиры, где устроили застолье мужчина и две женщины.

Обвиняемый отправился на разборки к соседям. Он ворвался в квартиру и избил 53-летнего хозяина. После этого злоумышленник схватился за нож и набросился на троицу. Мужчина и одна из женщин скончались на месте, второй удалось убежать.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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