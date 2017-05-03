В Екатеринбурге оперативники задержали таксиста-убийцу

Сотрудники уголовного розыска УМВД и отдела полиции № 4 задержали таксиста, который убил своего пассажира, сообщили 3 мая в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Им оказался 33-летний мужчина, который официально нигде не работал, а подрабатывал частным извозом на арендованной машине. Он рассказал, что подвозил нетрезвую компанию жителей среднеазиатских республик. Те долго блуждали по городу, а потом отказались платить за проезд.

В результате ссора переросла в потасовку. Таксист достал отвертку и нанес удар в грудь своему оппоненту. После этого он сел в автомобиль и уехал. Потерпевший скончался.

Интересно, что таксист даже не знал, что убил соперника. Он продолжал спокойно таксовать по городу. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что инцидент произошел в майские праздники в Екатеринбурге в Академическом районе. Таксист подвозил группу подвыпивших жителей Среднеазиатских республик. В результат конфликта один из пассажиров погиб.