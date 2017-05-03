Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Двухуровневые квартиры и их особенности
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Грандиозная вечеринка: юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:40 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге оперативники задержали таксиста-убийцу

Мужчина убил своего оппонента отверткой и продолжал спокойно таксовать.

Сотрудники уголовного розыска УМВД и отдела полиции № 4 задержали таксиста, который убил своего пассажира, сообщили 3 мая в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Им оказался 33-летний мужчина, который официально нигде не работал, а подрабатывал частным извозом на арендованной машине. Он рассказал, что подвозил нетрезвую компанию жителей среднеазиатских республик. Те долго блуждали по городу, а потом отказались платить за проезд.

В результате ссора переросла в потасовку. Таксист достал отвертку и нанес удар в грудь своему оппоненту. После этого он сел в автомобиль и уехал. Потерпевший скончался.

Интересно, что таксист даже не знал, что убил соперника. Он продолжал спокойно таксовать по городу. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что инцидент произошел в майские праздники в Екатеринбурге в Академическом районе. Таксист подвозил группу подвыпивших жителей Среднеазиатских республик. В результат конфликта один из пассажиров погиб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хозяйственное мыло: необычные способы применения в быту
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Россия спишет долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Возвращение внедорожников «Ховер»: названа цена для России Журналистам стал известен ценник внедорожника Great Wall H3 New, который будет продаваться под именем DW Hower H3
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь