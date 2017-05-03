Уроженцы Омска украли из квартиры в Москве 500 книг и морозилку

Сегодня, 3 мая, в полицию Москвы обратилась местная жительница с заявлением на квартирантов из Омска. Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, хозяйка квартиры в районе Марьино подозревает омичей в краже.

По словам москвички, мужчина и женщина, временно жившие в её квартире, вынесли её имущество на сумму 80 тысяч рублей. Омичи украли 500 томов классической и современной литературы, стиральную машину, телевизор, стол, две картины, постельное бельё, коллекцию фотоаппаратов и морозильную камеру.

Сейчас омичей, не побрезговавших даже простынями, ищет полиция.