Уроженцы Омска украли из квартиры в Москве 500 книг и морозилку
Мужчина и женщина вынесли почти всё имущество из съёмного жилья в столичном районе Марьино.
Мужчина и женщина вынесли почти всё имущество из съёмного жилья в столичном районе Марьино.
Сегодня, 3 мая, в полицию Москвы обратилась местная жительница с заявлением на квартирантов из Омска. Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, хозяйка квартиры в районе Марьино подозревает омичей в краже.
По словам москвички, мужчина и женщина, временно жившие в её квартире, вынесли её имущество на сумму 80 тысяч рублей. Омичи украли 500 томов классической и современной литературы, стиральную машину, телевизор, стол, две картины, постельное бельё, коллекцию фотоаппаратов и морозильную камеру.
Сейчас омичей, не побрезговавших даже простынями, ищет полиция.