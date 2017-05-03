В Кривом Роге мужчина бросил гранату в дом с людьми: есть пострадавшие

Приблизительно в 00:55 среды злоумышленник 1977 года рождения вошел в дом № 36 по ул. Чугунной, где проживают его знакомые. Там проходило празднование.

Мужчина подорвал гранату и убежал. В этот момент в комнате находились люди, которые пострадали от взрыва. Двух людей 1943 года рождения с осколочными ранениями руки и головы и 1986 года рождения с ранением правой ноги госпитализировали.

На месте работали спасатели и правоохранители.

Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату в одной из харьковских аптек. Также сообщалось, что в Мукачево неизвестные бросили гранату в витрину магазина.