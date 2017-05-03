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13:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в дом с людьми: есть пострадавшие

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Кривом Роге мужчина взорвал гранату в доме знакомых, ранив двоих человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Кривого Рога.

Источник: "РИА Новости" Украина

Приблизительно в 00:55 среды злоумышленник 1977 года рождения вошел в дом № 36 по ул. Чугунной, где проживают его знакомые. Там проходило празднование.

Мужчина подорвал гранату и убежал. В этот момент в комнате находились люди, которые пострадали от взрыва. Двух людей 1943 года рождения с осколочными ранениями руки и головы и 1986 года рождения с ранением правой ноги госпитализировали.

На месте работали спасатели и правоохранители.

Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату в одной из харьковских аптек. Также сообщалось, что в Мукачево неизвестные бросили гранату в витрину магазина.

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