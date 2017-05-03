В Татарстане сгорела буровая установка, пробившая газопровод

Происшествие случилось в 10 часов.

— При бурении скважины под воду был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110 мм, после чего возникло факельное горение и произошло возгорание автомобиля с буровой установкой, — сообщили спасатель.

В 10:35 пожар потушили, в результате сгорел автомобиль, пострадавших нет.