В Татарстане сгорела буровая установка, пробившая газопровод
В Елабужском районе Татарстана в селе Мальцево после повреждения газопровода сгорела буровая установка, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Елабужском районе Татарстана в селе Мальцево после повреждения газопровода сгорела буровая установка, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Происшествие случилось в 10 часов.
— При бурении скважины под воду был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110 мм, после чего возникло факельное горение и произошло возгорание автомобиля с буровой установкой, — сообщили спасатель.
В 10:35 пожар потушили, в результате сгорел автомобиль, пострадавших нет.