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14:02 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане сгорела буровая установка, пробившая газопровод

В Елабужском районе Татарстана в селе Мальцево после повреждения газопровода сгорела буровая установка, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось в 10 часов.

 — При бурении скважины под воду был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110 мм, после чего возникло факельное горение и произошло возгорание автомобиля с буровой установкой, — сообщили спасатель.

В 10:35 пожар потушили, в результате сгорел автомобиль, пострадавших нет.

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