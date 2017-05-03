Омский филиал Сбербанка «заминировали» собакой
Жители Омска снова пытаются поднять панику в социальных сетях.
Жители Омска снова пытаются поднять панику в социальных сетях.
Так, пользователь «ВК» Александр Саяпин сообщил, что на улице Гуртьева работают саперы, так как там заминировано одно из зданий.
Оказалось, что объектом «теракта» оказалось местное отделение Сбербанка.
«Поступил вызов об оставленной сумке в здании. На место прибыла оперативная группа Росгвардии, которая всегда выезжает на подобные сообщения. На месте специалисты не нашли никакой сумки, однако обнаружили бесхозную статуэтку собаки, которую и проверили на опасность», — сообщила
Естественно, никакой опасности для омичей статуэтка не представляла. Сейчас работа в отделении продолжилась в штатном режиме.