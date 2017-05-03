Омский филиал Сбербанка «заминировали» собакой

Так, пользователь «ВК» Александр Саяпин сообщил, что на улице Гуртьева работают саперы, так как там заминировано одно из зданий.

«Поступил вызов об оставленной сумке в здании. На место прибыла оперативная группа Росгвардии, которая всегда выезжает на подобные сообщения. На месте специалисты не нашли никакой сумки, однако обнаружили бесхозную статуэтку собаки, которую и проверили на опасность», — сообщила пресс-секретарь силового ведомства Лариса Цыгал.

Естественно, никакой опасности для омичей статуэтка не представляла. Сейчас работа в отделении продолжилась в штатном режиме.