Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Эксперт: правильное мыло может продлить жизнь на десятилетия
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Грандиозная вечеринка: юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14:23 (мск), источник: СуперОмск

Омский филиал Сбербанка «заминировали» собакой

Жители Омска снова пытаются поднять панику в социальных сетях.

Так, пользователь «ВК» Александр Саяпин сообщил, что на улице Гуртьева работают саперы, так как там заминировано одно из зданий.

Оказалось, что объектом «теракта» оказалось местное отделение Сбербанка.

«Поступил вызов об оставленной сумке в здании. На место прибыла оперативная группа Росгвардии, которая всегда выезжает на подобные сообщения. На месте специалисты не нашли никакой сумки, однако обнаружили бесхозную статуэтку собаки, которую и проверили на опасность», — сообщила пресс-секретарь силового ведомства Лариса Цыгал.

Естественно, никакой опасности для омичей статуэтка не представляла. Сейчас работа в отделении продолжилась в штатном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Россия спишет долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Возвращение внедорожников «Ховер»: названа цена для России Журналистам стал известен ценник внедорожника Great Wall H3 New, который будет продаваться под именем DW Hower H3
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь