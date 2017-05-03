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14:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Бегавшая по Уфе годовалая лосиха погибла — Минэкологии Башкирии

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Бегавшая по Уфе 2 мая годовалая лосиха погибла. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии РБ Нина Никандрова.

«Как правило, когда дикое животное появляется в городской черте, наши инспекторы по охране животного мира тоже выезжают на место. В этом случае было принято решение животное усыпить и вывезти в естественную среду обитания. Животное умерло в ходе перевозки. Все правила были соблюдены. Дело в том, что оно было слишком напугано и не выдержало стресса. Животное столкнулось с большим количеством людей. Оно было не взрослое — лосихе всего лишь год», — рассказала представитель Минэкологии.

Специалисты объясняют такие явления тем, что когда детенышу исполняется год, у матери может появиться другое потомство, и она оставляет предыдущее. А брошенный не самостоятельный детеныш может забрести в жилые массивы. Обычно это происходит весной.

«Как показывает практика, такие случаи заканчиваются печально», — отметили в ведомстве.

Агентство «Башинформ» информировало, что накануне в соцсети появились видеозаписи бегавшего по проезжей части испуганного животного.

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