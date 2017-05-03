Полицейским пришлось стрелять при задержании нетрезвого водителя в Иркутске

Полицейские в Иркутске применили оружие в ходе преследования для остановки автомобиля нарушителя. 28-летний водитель проигнорировал требования инспекторов остановиться, в момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске инспекторы ГИБДД применили табельное оружия для остановки иномарки, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения.

«Дорожный инцидент произошел 29 апреля в Октябрьском районе областного центра. В ходе преследования автомобиля Subaru Impreza полицейские с помощью громкоговорительных устройств неоднократного призывали находившегося за рулем человека подчиниться законным требованиям представителей власти. Однако вместо того чтобы снизить скорость до полной остановки нарушитель попытался скрыться. Осуществляя опасное маневрирование, водитель иномарки создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам движения», — отметили в ведомстве.

В сложившейся ситуации в соответствии с законом «О полиции» экипажем ДПС МУ МВД России «Иркутское» принято решения воспользоваться табельным оружием, после чего машину удалось блокировать в одном из дворов по улице Байкальской.

В отдел полиции доставили 28-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего с начала года в Иркутске инспекторами ГИБДД выявлено свыше 1 тысячи нетрезвых граждан, управлявших автомобилями, почти 600 автолюбителей отказались от прохождения медосвидетельствования, в отношении 140 человек возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).