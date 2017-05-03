Вахитовский суд рассмотрит 133 иска к «ТФБ-Финанс»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Со 2 по 5 мая Вахитовский районный суд рассмотрит более ста дел, связанных с деятельностью ООО «ИК «ТФБ-Финанс».

Клиенты инвестиционной компании «ТФБ-Финанс» требуют признать их вкладчиками Татфондбанка и включить в реестр обязательств банка.

Многие иски поданы прокуратурой по результатам проверки по факту обращений граждан, которые указывали на то, что они заключили договор о передаче средств в доверительное управление, будучи введенными в заблуждение и считая, что подписывают договор о продлении срока размещения вклада в ПАО «Татфондбанк».

Напомним, ранее суды удовлетворили несколько исков о расторжении договора доверительного управления клиента. Так, 15 марта 2017 года, Вахитовский районный суд вынес решение по делу клиента ИК «ТФБ Финанс», согласно которому перевод средств с вклада в Татфондбанке в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» был «совершен под влиянием заблуждения» и отменил сделку.