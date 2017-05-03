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15:26 (мск), источник: Клопс.ru

На стройке стадиона к ЧМ-2018 сорвался с высоты и покалечился рабочий

Во вторник, 2 мая, на стройке стадиона к ЧМ-2018 на Острове сорвался с высоты и покалечился 40-летний рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл около 10:30 утра. Мужчина упал с высоты пяти метров. Медиков вызвал один из сотрудников стройки. Пострадавшего госпитализировали в ЦГКБ с серьёзными травмами. У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, поясничного и крестцового отделов позвоночника, перелом таза, обоих запястий.

Организации, отвечающие за строительные работы на стадионе, не смогли оперативно прокомментировать случившееся. Пресс-служба застройщика ФГУП «Спорт-Ин» заявила, что не знает о случившемся, и переадресовала вопрос подрядчику — ЗАО «Крокус Интернэшнл». Телефоны этой фирмы оказались недоступны. Редакция направила информационный запрос в пресс-службу компании Crocus Group.

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