На стройке стадиона к ЧМ-2018 сорвался с высоты и покалечился рабочий
Во вторник, 2 мая, на стройке стадиона к ЧМ-2018 на Острове сорвался с высоты и покалечился 40-летний рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Во вторник, 2 мая, на стройке стадиона к ЧМ-2018 на Острове сорвался с высоты и покалечился 40-летний рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл около 10:30 утра. Мужчина упал с высоты пяти метров. Медиков вызвал один из сотрудников стройки. Пострадавшего госпитализировали в ЦГКБ с серьёзными травмами. У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, поясничного и крестцового отделов позвоночника, перелом таза, обоих запястий.
Организации, отвечающие за строительные работы на стадионе, не смогли оперативно прокомментировать случившееся.