На стройке стадиона к ЧМ-2018 сорвался с высоты и покалечился рабочий

Инцидент произошёл около 10:30 утра. Мужчина упал с высоты пяти метров. Медиков вызвал один из сотрудников стройки. Пострадавшего госпитализировали в ЦГКБ с серьёзными травмами. У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом лобной кости, поясничного и крестцового отделов позвоночника, перелом таза, обоих запястий.

Организации, отвечающие за строительные работы на стадионе, не смогли оперативно прокомментировать случившееся. Пресс-служба застройщика ФГУП «Спорт-Ин» заявила, что не знает о случившемся, и переадресовала вопрос подрядчику — ЗАО «Крокус Интернэшнл». Телефоны этой фирмы оказались недоступны. Редакция направила информационный запрос в пресс-службу компании Crocus Group.