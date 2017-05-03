В Новополоцке сотрудника налоговой инспекции осудили на 6,5 лет за взятки

Как выяснилось в суде, предприниматель платил инспектору за сокрытие своих нарушений, за то, чтобы проверки приходили как можно реже. Хотел также знать обо всех жалобах, которые поступают на него, и о проверках, которые планируются в отношении его конкурентов. В общей сложности за такие услуги сотрудник налоговой получил $3,8 тысячи, а также Br27 млн (неденоминированных). Брал еще обувь и спортивную одежду для себя и близких.

33-летний ранее не судимый новополочанин признан виновным в получении взятки, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда:

— Он приговорен к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности представителей власти и должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на 5 лет.

В суде обвиняемый вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.