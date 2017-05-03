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14:53 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские гаишники назвали главную причину ДТП во время снегопада

Аварийность сегодня была минимальная.

Начальник красноярской ГИБДД Алексей Коваленко похвалил автомобилистов за минимальное количество аварий в заснеженном городе. Сегодняшнее количество ДТП было ниже, чем в обычный будний день с благоприятными погодными условиями.

Как и коммунальные службы, Коваленко заверил, что дорожные полицейские заранее знали об ухудшении погодных условий и подготовились к ним. Экипажи ДПС были ориентированы на оказание помощи водителям на Дивногорской трассе. В 10 часов вечера там ограничили движение большегрузного и пассажирского транспорта, а в 3 часа ночи восстановили его. Это делалось для того, чтобы избежать аварий.

В Красноярске на 7 часов утра было зарегистрировано только одно ДТП с пострадавшими.

«Это говорит о том, что аварийность была минимальная», — подчеркнул Коваленко. Утром произошло еще 3 мелких аварии. «Все они были связаны с тем, что водители преждевременно “переобули” свои транспортные средства на летнюю резину, что и послужило основной причиной ДТП», — добавил он. При этом он заверил, что машины ДПС продолжают нести службу на зимней резине.

Низкую аварийность начальник дорожной полиции связал с тем, что часть горожан, увидев утром последствия снегопада, отказалась от поездок на машинах и воспользовались общественным транспортом. Такое решение он назвал правильным.

Коваленко также рассказал, что ночью по просьбе ГИБДД увеличили количество единиц снегоуборочной техники, однако часть техники была уже подготовлена к лету, поэтому потребовалось время на переоборудование ее для работы в зимних условиях. Он также подтвердил, что «без внимания дорожников» осталась территория Советского района, где к утру не успели почистить дороги.

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