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14:51 (мск), источник: Volga News

В Октябрьске расследуют убийство инвалида

В Октябрьске полиция разыскивает преступника, убившего 30-летнего местного жителя.

Тело Александра Федорова было обнаружено вечером 1 мая в доме на ул. С. Разина, где проживает 58-летний безработный мужчина.

В своем заключении эксперты описали рубленую рану на голове погибшего, а полицейские изъяли с места преступления топор.

По данным полиции, Федоров не работал и жил на пенсию.

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