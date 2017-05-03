В Октябрьске расследуют убийство инвалида
В Октябрьске полиция разыскивает преступника, убившего 30-летнего местного жителя.
В Октябрьске полиция разыскивает преступника, убившего 30-летнего местного жителя.
Тело Александра Федорова было обнаружено вечером 1 мая в доме на ул. С. Разина, где проживает 58-летний безработный мужчина.
В своем заключении эксперты описали рубленую рану на голове погибшего, а полицейские изъяли с места преступления топор.
По данным полиции, Федоров не работал и жил на пенсию.