В Казани внедорожник на повороте столкнулся с троллейбусом и снес ему бампер

ДТП произошло на улице Мулланура Вахитова. По предварительным данным, внедорожник не уступил дорогу троллейбусу, который ехал по своей полосе, и снес ему бампер. От удара внедорожник отбросило на проезжавшую мимо Daewoo Nexia.

В результате аварии внедорожник и троллейбус получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.