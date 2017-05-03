В Крыму пропали два несовершеннолетних ребенка

Крымская полиция разыскивает без вести пропавших подростков из Симферополя: 16-летнего Особлюка Ивана Васильевича и 15-летнюю Абросимову Анну Сергеевну. 29 апреля 2017 года дети ушли из дома и до настоящего времени не сообщают о своем местонахождении.

КОНКРЕТНО.

Приметы девушки: на вид 18−20 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, лицо овальные, волосы крашенные, черного цвета, брови широкие, дугообразные, глаза голубого цвета, на лице угревая сыпь, имеет заболевание крови, регулярно принимает медицинские препараты для повышения свертываемости крови.

Была одета: в рубашку в серую, белую и черную клетку, короткую юбку черного цвета, колготки телесного цвета, туфли черного цвета на низкой платформе.

При себе имела: планшет марки «Самсунг», телефон марки «Бердек», рюкзак черного цвета с изображением пламени, денежные средства в размере 1500 рублей.