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18:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронеж: прокуратура намерена вернуть яблоневый сад ВГАУ в госсобственность

Следователи считают, что участок, на котором хотели построить жилой микрорайон, был выведен из федеральной собственности по поддельным документам.

Прокуратура Воронежской области направила иск в Арбитражный суд Воронежской области к ООО «Спартан» и Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом Воронежской области (ТУФА по УГИ). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда, иск был зарегистрирован 25 апреля. Таким образом прокуратура предприняла попытку вернуть в федеральную собственность участка под яблоневыми садами ВГАУ.

В качестве третьих лиц к спору привлечены Управление Росреестра по Воронежской области, ООО «Выбор» (застройщик, планировавший возвести на этом участке жилой квартал), а также ООО «Атлант» и ООО «Агросвет».

Дело к производству пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг планов по застройке территории яблоневого сада СХИ (сейчас ВГАУ) разразился в конце 2015 года. Речь шла о возведении на площади 52,5 га строительства 26 домов высотой 17 и 18 этажей, а здания в 25 этажей, а также двух детских садов на 250 и 320 мест и общеобразовательной школы на 1550 мест.

Перспектива вырубки сада, заложенного еще в середине 1950-х годов, вызвала резкое недовольство. Активисты начали собирать подписи под обращением к губернатору и мэру спасти яблоневый сад. Также были проведены общественные слушания, по итогам которых приняли решение провести раскопки на территории сада — в 1942−43 годах здесь шли ожесточенные бои. Несмотря на протесты и обнаруженные на территории сада поисковиками останки красноармейцев, погибших при защите Воронежа, в марте 2016 года сад начали вырубать под стройплощадку.

Параллельно прокуратура провела проверку: выяснилось, что участок, который планировалось отдать под застройку, находился в федеральной собственности, однако позже выбыл из нее. В ситуации начали разбираться следователи, заподозрившие мошенничество.

Через некоторое время СКР возбудил уголовное дело: по данным следствия, участок с яблоневым садом площадью 124 га, находившийся в федеральной собственности и в аренде ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», был передан в субаренду одной из воронежских фирм — для проведения работ по очистке сада и строительству на его площади водопровода. Решение о передаче в субаренду было принято территориальным органом Росимущества по Воронежской области. В 2013 году некие «неустановленные лица» от имени фирмы-субарендатора заключили несколько фиктивных договоров с фирмами-однодневками. На основании подложных документов территориальным управлением Росимущества по Воронежской области весной 2014 года с этой фирмой был заключен договор аренды указанного земельного участка, а в феврале 2015 года — договор его купли-продажи. Участок ушел в частные руки по цене в 1,2 млн рублей — при рыночной стоимости в 41 млн рублей.

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