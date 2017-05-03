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15:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автобус № 480 сбил женщину в центре Иркутска

Пострадавшую госпитализировали.

Пожилая женщина попала под колеса автобуса № 480 на улице Ленина в Иркутске сегодня, 3 мая, примерно в 15.00. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Автобус № 480 двигался со стороны улицы Карла Маркса в направлении сквера имени Кирова и на пешеходном переходе сбил пожилую женщину.

— Выясняются обстоятельства ДТП и степень виновности участников, — сообщили в корр. агентства в МУ МВД России «Иркутское».

На место вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали.

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