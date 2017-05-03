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15:28 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который убил чиновника администрации Кировского района

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга признали виновным Юрия Зайцева, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью начальнику отдела культуры администрации Кировского района.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Юрию Зайцеву назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на девять лет. Приговор в законную силу не вступил, адвокат мужчины обжаловал его в областном суде. Как уточнили Накануне.RU в облсуде, апелляция пока не поступила.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 13 сентября 2015 года, у одного из домов по проспекту Космонавтов, Зайцев вступил в конфликт с ранее незнакомым ему начальником отдела культуры администрации Кировского района Борисом Еловиковым и из личной неприязни причинил ему множественные телесные повреждения, оказавшиеся в итоге смертельными. От полученных травм чиновник райадминистрации скончался в больнице. Причиной конфликта могли стать сексуальные домогательства: по словам Зайцева, Еловиков приставал к 13-летнему подростку.

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