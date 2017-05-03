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18:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже парень сломал мужчине челюсть из-за громкой музыки из машины

Драка произошла во дворе на улице 121 Стрелковой дивизии.

Молодой человек сломал 47-летнему мужчине челюсть из-за игравшей в его машине под утро громкой музыки. Парень сделал воронежцу замечание, что послужило поводом для ссоры, а затем и для драки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 3 мая.

Конфликт произошел в 4:20 во дворе многоэтажки на улице 121 Стрелковой дивизии. Пострадавший попал в больницу. Эксперты квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.

Участковые провели поквартирный обход и нашли свидетелей драки. Злоумышленника поймали в Ленинском районе. Он признал вину. В отношении 21-летнего парня возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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