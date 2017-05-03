В Воронеже парень сломал мужчине челюсть из-за громкой музыки из машины
Драка произошла во дворе на улице 121 Стрелковой дивизии.
Драка произошла во дворе на улице 121 Стрелковой дивизии.
Молодой человек сломал 47-летнему мужчине челюсть
Конфликт произошел в 4:20 во дворе многоэтажки на улице 121 Стрелковой дивизии. Пострадавший попал в больницу. Эксперты квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.
Участковые провели поквартирный обход и нашли свидетелей драки. Злоумышленника поймали в Ленинском районе. Он признал вину. В отношении 21-летнего парня возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы.