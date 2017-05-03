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15:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Бывшего директора ЖКХ города Бор осудят за присвоение имущества

Руководитель обвиняется в четырех эпизодах хищений.

Бывшего директора ЖКХ города Бор осудят за присвоение чужого имущества, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвиняемый, являясь должностным лицом и зная, что премировать себя он может лишь на основании распоряжения главы администрации Борского района, в 2007 году выписал себе премию в размере 15 000 рублей. В 2008 году он аналогичным образом получил 28 000 рублей.

Бывший директор ЖКХ обвиняется по четырем эпизодам ст. 160 УК РФ «Присвоение». В настоящее время уголовное дело поступило в суд.

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