В зоне АТО во время занятий по боевой подготовке погиб военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время транспортировки в медицинское учреждение у военного остановилось сердце. В больнице за его жизнь боролись врачи, однако спасти жизнь им не удалось.

Обстоятельства выясняются.