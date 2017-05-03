Озерские пожарные тушат лес рядом с ядерным комбинатом «Маяк»
ОЗЕРСК, 3 мая, ФедералПресс. Сотрудники МЧС вторые сутки тушат пожар возле озерского комбината «Маяк».
ОЗЕРСК, 3 мая, ФедералПресс. Сотрудники МЧС вторые сутки тушат пожар возле озерского комбината «Маяк».
Как передает 74.ru, природный пожар уже локализован, но его ликвидация все еще продолжается.
По данным МЧС огнем было охвачено 70 гектаров леса и заболоченных участков. Тушение осложняется тем, что пожарным приходится работать в болотистой местности, куда невозможно подъехать.
По словам сотрудника
«ФедералПресс» напоминает, что с 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Ограничен вход и въезд в леса, исключение сделали только для тех, кто в них работает.