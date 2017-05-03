Озерские пожарные тушат лес рядом с ядерным комбинатом «Маяк»

Как передает 74.ru, природный пожар уже локализован, но его ликвидация все еще продолжается.

По данным МЧС огнем было охвачено 70 гектаров леса и заболоченных участков. Тушение осложняется тем, что пожарным приходится работать в болотистой местности, куда невозможно подъехать.

По словам сотрудника пресс-службы МЧС по региону Михаила Юрина, сейчас идет запашка территории на двух тракторах. «На данный момент этот пожар ничему не угрожает — ни людям, ни населенным пунктам, ни объектам техники».

«ФедералПресс» напоминает, что с 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Ограничен вход и въезд в леса, исключение сделали только для тех, кто в них работает.