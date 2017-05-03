В Башкирии легковушка столкнулась с автобусом «Башавтотранса» и перевернулась

ДТП со страшными последствиями произошло в среду, 3 мая, на улице Янаульской напротив проходной предприятия «Искож». Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Нефтекамск».

Столкнулись иномарка и автобус «Башавтотранса». Удар был такой силы, что легковушка перевернулась и оказалась перед «Нефазом».

— Водитель автомобиля живой, только левое колено превратилось в «розу», — рассказывает очевидец аварии.

Автомобилисты остановились помочь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Медики увезли мужчину в реанимацию. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские Нефтекамска.