В Башкирии легковушка столкнулась с автобусом «Башавтотранса» и перевернулась
Водитель иномарки попал в реанимацию.
Водитель иномарки попал в реанимацию.
ДТП со страшными последствиями произошло в среду, 3 мая, на улице Янаульской напротив проходной предприятия «Искож». Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Нефтекамск».
Столкнулись иномарка и автобус «Башавтотранса». Удар был такой силы, что легковушка перевернулась и оказалась перед «Нефазом».
— Водитель автомобиля живой, только левое колено превратилось в «розу», — рассказывает очевидец аварии.
Автомобилисты остановились помочь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Медики увезли мужчину в реанимацию. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские Нефтекамска.