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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе налетчик ограбил ювелирный салон

Полиция приступила к поискам преступника.

1 мая в Уфе неизвестный мужчина украл золотую цепочку из ювелирного салона.

Неизвестный преступник действовал дерзко — лица не прятал. Все его действия засняла камера видеонаблюдения. Сперва воришка делал вид, что выбирает себе дорогое украшение. Продавцы уже начали верить состоятельному «покупателю». Вдруг злодей выхватывает толстую цепочку прямо из рук менеджера и в спешке убегает. Выбегая из магазина, парень едва не падает в дверях.

— Прошу всех свидетелей происшествия связаться со мной по телефону 89325400690, — обратился к возможным очевидцем руководитель магазина.

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