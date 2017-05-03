В Таганроге пенсионерка умерла после падения в автобусе

По предварительным данным, 3 мая 80-летняя местная жительница находилась на остановке общественного транспорта и вошла в салон пассажирского автобуса. После того, как автобус начал движение, женщина упала, потеряв сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали ее смерть.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены водитель, пассажиры автобуса, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.