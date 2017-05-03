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15:57 (мск), источник: dostup1.ru

Под Магнитогорском бензовоз протаранил «скорую», есть жертвы

Погиб водитель бригады СМП, фельдшер, пациент и водитель КамАЗа получили травмы.

Под Магнитогорском (Челябинская область) столкнулись бензовоз и машина скорой медицинской помощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ДТП произошло сегодня, 3 мая, на 53 километре дороги Магнитогорск — Кизильское — Сибай.

По предварительным данным, 26-летний водитель КамАЗ с цистерной выехал на полосу встречного движения, где протаранил машину скорой медицинской помощи.

«В результате погиб 54-летний водитель “скорой”. С травмами различной степени тяжести госпитализированы фельдшер, пациент, которого транспортировали в медицинское учреждение, и водитель бензовоза», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Пострадавшие доставлены в Кизильскую центральную районную больницу.

В настоящее время ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.

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