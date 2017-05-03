В инфекционной больнице в Ижевске остаются девять пермских школьников

Девять школьников из Перми продолжают лечение в ижевской инфекционной больнице. Они подхватили ротовирусную инфекцию в лагере «Дружба», где проживали участники школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?».

В больницу попали ребята из пермских команд «Подворот не туда», «БубльГум», «Bubamara», «Вальс пчёл». Все они учатся в 8−11 классах. Вместе с ними в больнице лежит их тренер Кристина Ашарова. Она рассказала «АиФ-Прикамье», что на данный момент все ребята чувствуют себя хорошо, состояние их стабильное.

«Во время утреннего обхода почти у всех ребят температура не превышала нормы, у одного школьника она была 37,3°. Все дети — учащиеся 8−11 классов. В общей сложности госпитализировали 12 школьников из Перми. Насколько я знаю, команды из Чернушки и Губахи не пострадали. Двух детей из Перми, которые попали в больницу, уже забрали домой приехавшие за ними родители. Ещё одного мальчика ещё вчера вечером отправили из больницы обратно в лагерь. Он сегодня утром уже уехал со всеми нашими здоровыми детьми в Пермь на поезде из Ижевска. Так что на данный момент в инфекционной больнице Ижевска вместе со мной находится девять пермских школьников», — сообщила Кристина Ашарова.

По её словам, врачи пока не сказали заболевшим конкретный диагноз.

«Ждём результаты анализов. Версий действительно очень много, но врачи ничего конкретного тоже пока не могут сказать», — добавила тренер.

Отметим, ранее в Минздраве Удмуртии сообщили, что по первым результатам анализов заболевшим участникам турнира «Что? Где? Когда?» поставили диагноз «ротовирусная инфекция».

Добавим, что всего во всероссийском чемпионате, который стартовал 30 апреля, участвовали 10 команд из Прикамья, в том числе шесть из Перми. Участники команд «В джазе только котики» и «Мишки любого размера», которых тренирует Александр Пономарёв, сегодня днём уже вернулись в Пермь на поезде.

«Все школьники и сопровождающие живы-здоровы. Думаю, нас спасло то, что мы приехали на чемпионат в Ижевск вечером 30 апреля, к ужину. А заболели те, кто прибыл в лагерь “Дружба” раньше и успел отобедать в воскресенье. Первые жалобы на плохое состояние стали поступать вечером 1 мая. К тому времени на турнире успели провести 4 тура из семи запланированных. Если бы не этот форс-мажор, можно было бы сказать, что чемпионат провели на высоком уровне. В целом, на эту ситуацию все службы отреагировали быстро: заболевших срочно госпитализировали, здоровым участникам организовали щадящее питание, выдали бутиллированную воду. У нас билеты на поезд были наутро среды, пытались обменять их на более ранние рейсы, чтобы уехать раньше. Но билетов уже не было», — рассказал «АиФ-Прикамье» Александр Пономарёв.

Напомним, о массовом заражении участников всероссийского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» в ДОУ «Дружба» стало известно в ночь на 2 мая. Дети и взрослые стали обращаться с жалобами на рвоту, высокую температуру и плохое самочувствие. По данным Минздрава Удмуртии, всего в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 83 человека, среди которых 72 несовершеннолетних школьника.

СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело об отравлении детей по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи уже допросили директора и учредителя ООО «ДОЛ «Дружба», руководителей АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», которые отвечали за организацию чемпионата.