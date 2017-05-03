В центре Уфы произошел карстовый провал

В центре Уфы случился очередной карстовый провал — на этот раз во дворе жилого дома по адресу бульвар Ибрагимова, 25.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники коммунальных служб. Судя по всему, провал случился недалеко от магистрального канализационного коллектора.

— По предварительной информации, глубина провала составляет порядка трех метров, ширина около одного. Наши сотрудники уже приехали на место провала и начали согласование работ по устранению ямы, — прокомментировали случай в администрации Советском районе.