Прокуратура выяснит причину массовой гибели дельфинов в Черном море

С начала апреля и до сегодняшнего дня у берегов Новороссийска было обнаружено 68 мертвых млекопитающих.

Для выяснения причин смерти животных организуют несколько мероприятий. Например, возьмут пробы морской воды и исследуют тела погибших дельфинов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, скончавшихся животных обнаруживали на берегу моря очевидцы. О подобных инцидентах они тут же сообщали правоохранителям и СМИ. ГТРК «Кубань» за прошедший месяц получила несколько подобных сообщений через форму «Прислать новость».