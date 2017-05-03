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16:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Прокуратура выяснит причину массовой гибели дельфинов в Черном море

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели дельфинов в Черном море.

С начала апреля и до сегодняшнего дня у берегов Новороссийска было обнаружено 68 мертвых млекопитающих.

Для выяснения причин смерти животных организуют несколько мероприятий. Например, возьмут пробы морской воды и исследуют тела погибших дельфинов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, скончавшихся животных обнаруживали на берегу моря очевидцы. О подобных инцидентах они тут же сообщали правоохранителям и СМИ. ГТРК «Кубань» за прошедший месяц получила несколько подобных сообщений через форму «Прислать новость».

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