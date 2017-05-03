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16:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

Обвиняемый в мошенничестве воронежский адвокат Жанна Храпина вышла из СИЗО

Адвоката Жанну Храпину, которую обвиняют в покушении на мошенничество, выпустили из СИЗО, сообщили в суде.

Женщина оказалась в изоляторе после того, как получила 9 марта 250 тыс. рублей от родных клиента. Суд отправил адвоката под арест до 9 мая. Ожидалось, что в скором времени ей продлят пребывание под стражей. Однако Жанна Храпина вышла из СИЗО раньше, так как начала сотрудничать со следствием. По сведениям «Вести-Воронеж», обвиняемая дала признательные показания, поэтому её отпустили под подписку о невыезде.

Согласно версии следствия, за 250 тыс. рублей Жанна Храпина обещала родным подзащитного повлиять на решение суда и продление домашнего ареста обвиняемому в особо тяжком преступлении.

Как выяснилось позже, Жанна Храпина взяла деньги у родных Амила Ганбарова — обвиняемого по делу об убийства в кафе «Лесная сказка». Камрана Мамедли убили 10 декабря 2015 года в кафе «Лесная сказка» на проспекте Патриотов. В преступлении признался его земляк Амил Ганбаров. Потерпевшие Мамедовы ждали справедливого наказания для подсудимого, но в конце судебного следствия дело вернули на доследование. Амила Ганбарова отпустили из СИЗО под домашний арест. По мнению Мамедовых, дело «намеренно развалили». Ситуация с арестом Жанны Храпиной укрепила их в этом мнении и добавила сомнений по поводу честности воронежского правосудия.

Дело адвоката породило немало слухов и недостоверной информации, которая потребовала в некоторой своей части опровержения.

— В ходе расследования уголовного дела сведения, изложенные в многочисленных интернет-публикациях, о наличии близкого родства подозреваемой с одним из членов Президиума Воронежского областного суда, объективного подтверждения не нашли, — поясняли в СУ СКР по региону.

Речь об информации в СМИ, согласно которой Жанна Храпина приходится племянницей судье Юрию Храпину. По некоторым данным, Жанна Храпина, действительно, в кровном родстве с судьей не состоит, она — супруга умершего родственника Юрия Храпина.

После огласки ситуации с адвокатом в СМИ Президиум областного суда вернул дело об убийстве в кафе «Лесная сказка» для рассмотрения в районный суд, а Амила Ганбарова отправил в СИЗО.

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