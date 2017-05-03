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15:59 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области клещи уже укусили 99 детей

Роспотребнадзор призывает воронежцев к бдительности во время выездов на природу.

Источник: Новости Воронежа

Воронежские санитарные врачи сообщили о ситуации по инфекционным заболеваниям, которые передают через укусы клещей. По данным на вторник, 2 апреля, за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 236 человек. На четверть меньше, чем было зафиксировано в прошлом году.

«Из них 99 пострадавших — это дети», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Сейчас в местах отдыха людей организовано проведение обработок против клещей. Сейчас обработаны уже более 85 га территории.

Отметим, в случае укуса клеща необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или травмпункт. В обязательном порядка, если в течение двух недель увеличится температура тела, воспалятся лимфатические узлы.

Исследуют клещей на их инфицированность в Воронеже на улице Космонавтов, 21. Звоните 847326335241, 84732637761.

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В Воронежской области клещи уже укусили 99 детей
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