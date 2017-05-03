Приговор гендиректору «Монтэка» Бочеровой вступил в силу

Гендиректора ООО «Монтэк» признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и причинении крупного ущерба дольщикам. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы.

Коллегия отказала осужденной в удовлетворении ее жалобы, а приговор райсуда вступил в законную силу.