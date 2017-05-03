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16:24 (мск), источник: Volga News

Приговор гендиректору «Монтэка» Бочеровой вступил в силу

В среду, 3 мая, в областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор, вынесенный в конец 2016 г. 63-летней Валентине Бочеровой.

Гендиректора ООО «Монтэк» признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и причинении крупного ущерба дольщикам. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы.

Коллегия отказала осужденной в удовлетворении ее жалобы, а приговор райсуда вступил в законную силу.

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