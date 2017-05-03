В Унгенах насмерть сбили пожилую женщину

Жительница села, 83-летняя женщина шла по дороге. К сожалению, она оказалась слишком поздно в поле зрения водителя, поэтому он не успел предпринять все меры, чтобы избежать столкновения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Так же правоохранительным органам известно, что водитель не употреблял алкоголь. В том случае, если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.