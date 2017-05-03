Начальника РУВД судят за бездействие во время теракта в Алматы

Как сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос Sputnik Казахстан, Аскар Болатов, Кайрат Аманжолов и Сырым Баймендиев предстали перед судом по обвинению в бездействии по службе и халатности.

АСТАНА, 3 мая — Sputnik, Катерина Клеменкова. Начальник УВД Алмалинского района Алматы Аскар Болатов, а также двое его подчиненных Кайрат Аманжолов и Сырым Баймендиев стали фигурантами громкого уголовного дела, связанного с терактом в Алматы 18 июля 2016 года.

После двух заседаний, постановлением Алмалинского районного суда г. Алматы уголовное дело в отношении них возвращено прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства.

Мера пресечения в отношении всех трех оставлена прежней: Болатов выпущен из-под стражи под залог, Аманжолов и Баймендиев находятся под подпиской о невыезде.

На момент теракта Болатов возглавлял УВД Алмалинского района, но затем был освобожден от должности.

Вооруженный мужчина 18 июля совершил нападение на полицейских в Алматы. Погибли десять человек. Теракт совершил ранее судимый 26-летний уроженец Кызылординской области Казахстана Руслан Кулекбаев. Судом он был приговорен к высшей мере наказания. В Казахстане в настоящее время действует мораторий на смертную казнь.