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16:08 (мск), источник: Om1.ru

В омском банке оформили кредит на умершего человека

Клиент оказался похож на покойного мужчину и воспользовался его паспортом.

Омская полиция рассказала о двух случаях мошенничества, совершенных с помощью чужих документов. В первом жертвой обмана стал один из омских банков. В феврале клиент получил там потребительский кредит на сумму 33 тысячи рублей, но условия договора не выполнял.

Как выяснилось, человека, на которого оформили заявку, несколько месяцев нет в живых. Его паспортом воспользовался 33-летний мужчина, ранее много раз привлекавшийся к уголовной ответственности. Вместе со своим 29-летним приятелем он обратился в банк, сотрудник которого не заметил подвоха из-за схожести клиента с фотографией в паспорте. По этому фото оперативники позже и разыскали злоумышленника.

В другом случае мошенницей оказалась сотрудница банка, хорошо осведомленная о финансовых процедурах. Женщина позаимствовала паспорт у хозяйки арендованной квартиры, оформив на нее кредит в 45 тысяч рублей для покупки дорогого телефона.

Пресс-служба УМВД России по городу Омску:

 — В настоящее время по данным фактам следователями ОП № 1, ОП№ 7 УМВД России по г. Омску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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