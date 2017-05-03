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16:33 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК: дворник зарезал соседа во дворе дома на Волжской набережной

65-летний мужчина ударил ножом пенсионера, с которым у него произошел конфликт.

Дворник задержан за убийство соседа-пенсионера во дворе дома на Волжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 2 мая днем во время ссоры подозреваемый трижды ударил ножом пострадавшего, 76-летний мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.

В тот же день по «горячим» следам подозреваемый был задержан. При допросе он рассказал, что ранее работал дворником и с погибшим регулярно конфликтовал. Потерпевший постоянно задевал злоумышленника своими высказываниями и неуважительным отношением к его работе.

После того как сосед вновь оскорбил его, подозреваемый ударил его ножом. Оба фигуранта положительно характеризуются. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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