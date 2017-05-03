Вандалы украли букву c надписи «Евровидение» возле станции метро «Левобережная» в Киеве

«Ну, хеллоу, Eurovision. А еще в четверг были все буквы. Печалька. И неделя не прошла, — написала автор фотографии Мила Шнайдер.

Возле станции метро «Левобережная» вандалы повредили надпись «Евровидение». Так, пропала последняя буква слова. Об этом сообщают местные жители в Facebook-сообществе «Наш дом — Березняки».

Напомним, на прошлой неделе логотипы Евровидения установили во всех районах Киева. Конструкции окружены цветочными композициями.