Вандалы украли букву c надписи «Евровидение» возле станции метро «Левобережная» в Киеве
Конструкция была установлена всего неделю назад.
Конструкция была установлена всего неделю назад.
Возле станции метро «Левобережная» вандалы повредили надпись «Евровидение». Так, пропала последняя буква слова. Об этом сообщают местные жители в
«Ну, хеллоу, Eurovision. А еще в четверг были все буквы. Печалька. И неделя не прошла, — написала автор фотографии Мила Шнайдер.
Напомним, на прошлой неделе логотипы Евровидения установили во всех районах Киева. Конструкции окружены цветочными композициями.
Евровидение-2017 состоится в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра на левом берегу. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая. Украину будет представлять