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16:42 (мск), источник: 112.ua

Вандалы украли букву c надписи «Евровидение» возле станции метро «Левобережная» в Киеве

Конструкция была установлена всего неделю назад.

Источник: 112.ua

Возле станции метро «Левобережная» вандалы повредили надпись «Евровидение». Так, пропала последняя буква слова. Об этом сообщают местные жители в Facebook-сообществе «Наш дом — Березняки».

«Ну, хеллоу, Eurovision. А еще в четверг были все буквы. Печалька. И неделя не прошла, — написала автор фотографии Мила Шнайдер.

Напомним, на прошлой неделе логотипы Евровидения установили во всех районах Киева. Конструкции окружены цветочными композициями.

Евровидение-2017 состоится в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра на левом берегу. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая. Украину будет представлять рок-группа О.Torvald, которая выступит сразу в финале конкурса. Музыканты выйдут на сцену под номером 22.

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