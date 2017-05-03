Пенсионерка пережила четыре клинических смерти за день в Волгограде
80-летняя волгоградка за день четыре раза пережила клиническую смерть в Красноармейском районе города.
80-летняя волгоградка за день четыре раза пережила клиническую смерть в Красноармейском районе города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» медики, врачи скорой помощи сумели спасти женщину. В настоящее время она находится в больнице. Врач
«На момент прибытия общепрофильной бригады у пациентки была зафиксирована клиническая смерть на фоне пароксизма желудочковой тахикардии. Была начата
Отметим, что пенсионерку доставили к кардиологам в стабильном состоянии.