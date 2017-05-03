Пенсионерка пережила четыре клинических смерти за день в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» медики, врачи скорой помощи сумели спасти женщину. В настоящее время она находится в больнице. Врач реаниматолог-анестезиолог Михаил Николаев отмечает, что пациентка начала себя плохо чувствовать еще 30 апреля, она жаловалась на боли в груди, но за медицинской помощью обращаться не стала. В среду, 3 мая, пенсионерка потеряла сознание.

«На момент прибытия общепрофильной бригады у пациентки была зафиксирована клиническая смерть на фоне пароксизма желудочковой тахикардии. Была начата сердечно-легочная реанимация, которая прошла успешно. После этого коллеги вызвали нашу реанимационную бригаду в помощь. Пока мы ехали, пациентка еще дважды пережила клиническую смерть и ее снова спасли. При нас она испытала ее еще раз», — рассказал Михаил Николаев.

Отметим, что пенсионерку доставили к кардиологам в стабильном состоянии.