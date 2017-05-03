В Жигулевске разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося
В Жигулевске правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает
В Жигулевске правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает
2 мая, в 23:08, на ул. Морквашинской неизвестный водитель, ехавший в сторону ул. Транспортной, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 55-летнего мужчину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшему помощь.
Пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.
Полицейские просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих