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17:16 (мск), источник: Volga News

В Жигулевске разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

В Жигулевске правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

2 мая, в 23:08, на ул. Морквашинской неизвестный водитель, ехавший в сторону ул. Транспортной, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 55-летнего мужчину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшему помощь.

Пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.

Полицейские просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД О МВД России по Жигулевску по телефонам: (84862) 2−20−85; (84862) 2−36−74; (84862) 2−17−59 или по адресу: Жигулевск, ул. Пушкина, 37, каб. № 4, 7.

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