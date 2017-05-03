В Костанае бесстрашная таксистка поймала двух преступников
Злоумышленники избили ее коллегу.
Злоумышленники избили ее коллегу.
В Костанае полиция наградила отважную таксистку Анастасию Десятову, которая задержала преступников. Задержанные избили коллегу девушки, передает корреспондент NUR.KZ.
Все случилось в ночь на 27 апреля. Как объяснили в полиции, злоумышленники напали на таксиста Станислава Вербицкого, у него украли 10 тысяч тенге и видеорегистратор. Вербицкий успел нажать на тревожную кнопку. Вскоре на помощь подоспела Анастасия Десятова, ну, а преступники уже скрылись.
«Я оказала водителю первую помощь, а когда он сказал, что все в порядке, также отправилась на поиски. Полицию конечно вызвали. Когда возвращалась в город, увидела, как из леса выходят два человека, а вскоре и еще один. Позвонила коллеге, по описанию это были они.
Я остановилась примерно в 600 метрах от них, думала, что они сами подзовут меня. Но этого не происходило. Тогда я подъехала ближе и крикнула: «Пацаны, такси надо?». Они начали прыгать, мол, надо, — вспоминает Анастасия.
Весь этот разговор слушал коллега таксистки, поэтому туда немедленно отправилась полиция. Вскоре произошло задержание.
Поступок девушки высоко оценили сотрудники Костанайского РОВД, которые вручили ей благодарственное письмо и цветы.
«Я не могла поступить
Двое нападавших уже задержаны, один из которых арестован, а второй находится под подпиской о невыезде. А вот третьего полиция все еще ищет.